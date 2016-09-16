Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Tatilciler dönüş yolunda feribot kuyruğuna takıldı

Tatilciler dönüş yolunda feribot kuyruğuna takıldı

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ege ve Akdeniz Bölgelerine tatile giden vatandaşlar, geri dönüş yolunda Çanakkale kent merkezinde uzun feribot kuyruğu oluşturdu.

Tatilciler dönüş yolunda feribot kuyruğuna takıldı

16 Eylül 2016 14:13

Kurban Bayramı nedeniyle bu sabah Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde başlayan yoğunluk devam ediyor. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir Köyü'ne geçmek isteyen tatilciler, yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, İskele Meydanı'nda araçların nizami şekilde geçişlerini ve kent içi trafiğin akışını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ise Çanakkale’den Eceabat’a 3, Kilitbahir’e 4, Lapseki’den Gelibolu’ya 5 feribot ile saatsiz olarak seferlerini sürdürüyor.

Yoğunluğun, hafta başında okulların açılacak ve yaz tatilinin sona erecek olması nedeniyle tatilcilerin evlerine dönüş yapması ve bayram tatili için yakınlarını ziyarete gidenler nedeniyle oluştuğu belirtildi. Feribot iskelelerindeki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Utku Yaşar Cüce

Etiketler: dönüş yolu, tatilciler


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!