Kurban Bayramı nedeniyle bu sabah Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde başlayan yoğunluk devam ediyor. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir Köyü'ne geçmek isteyen tatilciler, yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, İskele Meydanı'nda araçların nizami şekilde geçişlerini ve kent içi trafiğin akışını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ise Çanakkale’den Eceabat’a 3, Kilitbahir’e 4, Lapseki’den Gelibolu’ya 5 feribot ile saatsiz olarak seferlerini sürdürüyor.

Yoğunluğun, hafta başında okulların açılacak ve yaz tatilinin sona erecek olması nedeniyle tatilcilerin evlerine dönüş yapması ve bayram tatili için yakınlarını ziyarete gidenler nedeniyle oluştuğu belirtildi. Feribot iskelelerindeki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Utku Yaşar Cüce