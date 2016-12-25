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Tatilciler Palandökende kayağın tadını çıkarıyor

Erzurum Palandöken Kayak Merkezine gelen tatilciler Pazar günü tatilini fırsat bilerek karın ve kayağın tadını çıkardı.

Tatilciler Palandökende kayağın tadını çıkarıyor

25 Aralık 2016 08:25
Tatilciler Palandökende kayağın tadını çıkarıyor - Tıkla İzle

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken’e gelen tatilciler kayak ve kızağın tadını çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Palandöken’de pistlerde kızak, kayak ve snowboard yapan misafirler, keyifli anlar yaşadı. Turizm işletmecileri tarafından da memnuniyetle karşılanan yoğunluğun ilerleyen günlerde de devam edeceği bekleniyor. Kayağın vazgeçilmez bir spor olduğunu belirten kayak severler, “Zirveden aşağıya inerken yaşadığımız duygu tarifsiz. Palandöken’de oldukça eğlenip keyif alıyoruz. Pistler hem acemi hem de profesyonel kayakçılar için ayrılmış durumda. Herkesi Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi’ne bekliyoruz" dediler.

Doğa Alca - Selçuk Kaya 


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