Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken’e gelen tatilciler kayak ve kızağın tadını çıkarıyor. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Palandöken’de pistlerde kızak, kayak ve snowboard yapan misafirler, keyifli anlar yaşadı. Turizm işletmecileri tarafından da memnuniyetle karşılanan yoğunluğun ilerleyen günlerde de devam edeceği bekleniyor. Kayağın vazgeçilmez bir spor olduğunu belirten kayak severler, “Zirveden aşağıya inerken yaşadığımız duygu tarifsiz. Palandöken’de oldukça eğlenip keyif alıyoruz. Pistler hem acemi hem de profesyonel kayakçılar için ayrılmış durumda. Herkesi Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi’ne bekliyoruz" dediler.

Doğa Alca - Selçuk Kaya