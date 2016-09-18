9 günlük Kurban Bayramı tatilini akrabalarının yanında geçiren tatilcilerin dönüşleri başladı. Bayram dönüşlerinde her yıl yoğunluk yaşanan Topçular Feribot İskelesinde de yine yoğunluk beklentisi hakimdi. Ancak beklenen olmadı ve bu bayram Topçular Feribot İskelesinde yoğunluk yaşanmadı. Bunda tatilcilerin bir kısmının Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri etkili oldu. Öte yandan yoğunluğu öngören İDO bu yıl gemi sayısını son yılların en yüksek sayısına çıkartarak 18 gemiyi ring usulü ile çalıştırdı. Topçulardan aldıkları araçları Eskihisar'a bırakan gemiler bekleme yapmadan boş olarak geriye dönüyorlar. Bu da istif alanında yığılma yaşanmasını engelliyor.

Bu durum Topçular Feribot İskelesini kullanarak İstanbul'a geçen tatilcileri de şaşırttı. Geçen yıllara oranla çok rahat bir geçiş yaşadıklarını dile getiren tatilciler bunda Osmangazi Köprüsü'nün etkisinin de büyük olduğunu dile getirdiler.

İDO, bayramın 4. gününden bugüne kadar toplam 55 bin araç taşıdı. Taşınan araç sayısının akşam 24.00'e kadar 60 bini bulması bekleniyor.



Saim Çotuk

