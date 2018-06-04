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Tatilcileri bayram hediyesi bekliyor

Ramazan ayında yakaladığı misafir memnuniyetini Ramazan Bayramı’nda da sürdürmeyi planlayan Wome Deluxe, hem bayram indirimleri hem de Ferhat Göçer’in vereceği konser ile misafirlerine bayram armağanı sunmayı planlıyor.

Tatilcileri bayram hediyesi bekliyor

04 Haziran 2018 13:56

Misafirlerini Ramazan’ın manevi ve geleneksel atmosferi ile buluşturan Wome Deluxe, Ramazan Bayramı’nda bayram hediyesi vermeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre Alanya’da faaliyet gösteren söz konusu otel Wome Deluxe, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle misafirlerine Ramazan’ın manevi ve geleneksel güzelliklerini yaşatmanın yanında bayramda da misafirlerine sürprizlerle dolu tatil imkanı sunuyor.

‘Ramazan’ı Ramazan yapan ne varsa bu Ramazan’da Wome’da’ sloganıyla Ramazan’a merhaba diyen bahsi geçen kuruluşun Ramazan ayı boyunca; şerbetçi, orta oyunu, Ramazan’a özel lezzetler, Hacivat & Karagöz gibi Ramazan’a özgü etkinliklerle bu Ramazan’da adından sıkça söz ettirdiğini belirtildi. Otel, hem bayram kampanyası ile, hem de Ferhat Göçer’in vereceği bayram konseri ile misafirlerini karşılayacak.

“Misafirlerimize unutulmaz bir bayram tatili sunacağız” 

Ramazan’ın tüm güzelliklerini misafirlerine sunmak için bu Ramazan’da otelde birçok etkinlik ve aktiviteye yer verdiklerini belirten Wome Deluxe Genel Müdürü Yusuf Gerçeker, “Geçtiğimiz Ramazan’da olduğu gibi bu Ramazan’da da misafirlerimize Ramazan’ın manevi duygularını yaşatmaya çalıştık. Misafirlerimiz bu Ramazan’da da Wome’un ayrıcalıklı dünyasının tadını çıkarırken, Ramazan’ın da manevi duygularını yaşadı. Bu duyguları Ramazan Bayramı’nda da taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Ramazan Bayramı’nda; bir hafta konaklayan misafirimizin 1 günü, 10 gün konaklayan misafirimizin 2 günü bizden olmak suretiyle bayram hediyesi sunuyoruz. Kampanyamız 11-24 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak. Avantajlı kampanyamızın yanı sıra; bu bayramda Ferhat Göçer de yorumlarıyla Wome’da olacak. Yine yaz boyunca her hafta sonu yaz konserlerimiz olacak. Ferhat Göçer’den Resul Dindar’a, Deniz Toprak’tan Sevcan Orhan’a kadar birçok sanatçı otelimizde konserler verecek. Konserlerin yanı sıra misafirlerimizin aileleriyle birlikte rahatça eğlenecekleri aktivitelerimiz olacak. Eğlence ve huzur dolu bir bayram tatili geçirmek isteyenleri bu bayramda Wome’a davet ediyoruz” diye konuştu.  

 

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