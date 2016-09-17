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Tatilcilerin dönüş çilesi

Bayram tatilinin bitimine bir gün kala Bursa-İzmir yolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

Tatilcilerin dönüş çilesi

17 Eylül 2016 11:33

Bursa'yı İzmir ve Balıkesir'in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa-Karacabey yolunda tatil dönüşü uzun araç kuyrukları oluştu. Her bayram tatili sonrası yaşanan manzaralar yine tekrarlandı. Sıcak havada sürücü ve yolcular zor anlar yaşadı. Karacabey’den Bursa istikametine doğru trafik öğle saatlerinde zaman zaman durma noktasına geldi. Bölge trafik ekipleri belirli noktalarda trafiğin kilitlenmemesi için seferber oldu. Bayram yoğunluğu halen devam ediyor.

Öte yandan Bursalılar ise bayram veya tatil dönüşü haricinde de Karacabey Bursa karayolunun sürekli kilitlendiğini, karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü'nün bu konuda acilen tedbir alması gerektiğini dile getirdiler.  

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bayram tatili, tatilciler


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