Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Tatilcilerin eve dönüş çilesi! 10 kilometre araç kuyruğu...

Bayramı şehir dışında geçirenler, dönüş yolunda Bursa-İzmir karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilcilerin eve dönüş çilesi! 10 kilometre araç kuyruğu...

25 Ağustos 2018 16:33

Bursa'yı İzmir ve Balıkesir'in Edremit ilçesi gibi turizm merkezlerine bağlayan Bursa-Karacabey yolunda tatil dönüşü sürücüler trafik çilesi ile karşı karşıya kaldı. 9 günlük bayram tatilinin bitimine yakın yollarda manzara yine değişmedi. Bayramı fırsat bilerek tatile çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda adım adım ilerledi. Çanakkale-İzmir istikametlerinden İstanbul'a gitmek isteyen sürücüler Karacabey yakınlarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karacabey TİGEM'den itibaren Uluabat Mahallesi'ne kadar yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu görülürken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 

Karacabey Bölge Trafik ekipleri 9 günlük tatil nedeniyle bazı tedbirler aldı. Karacabey Uluabat ve Bakır Mahallesi'ndeki sinyalizasyon sisteminde kontrollü geçişler sağlanırken, zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Uzun kuyruklarının oluştuğu noktalarda emniyet yetkilileri görev alarak, sinyalizasyonları devre dışı bırakıyor. Ekipler, araç yoğunluğunu azaltmak için yoğun çaba harcıyor.

Yasin Keskin 

Etiketler: bayram

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç