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Tatilcilerin yoğun sis altında kayak keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da tatilciler yoğun sis altında kayak keyfi yaptı.

Tatilcilerin yoğun sis altında kayak keyfi

28 Ocak 2017 08:40

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 1 metre 85 santimetre ölçülürken, tatilciler yoğun sise aldırış etmeden kayak yaptı. Sis sebebiyle oteller bölgesinde görüş mesafesi zaman zaman 200 metrenin altına düşüyor. Sise rağmen pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Tatilciler, "İstanbul'dan ilk defa geliyoruz. Eğlenmek istedikten sonra sis fark etmez. Sadece telesiyej ile yukarı çıkamıyoruz, ama eteklerinde kayması çok keyifli" dedi. 

Cengiz Gündüz

Etiketler: Meteoroloji, tatilciler


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