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Tatilde gözaltına alınan Albay serbest

Aksaz Deniz Üssü’nde 2 çocuğu ve eşiyle tatil yaparken Hisarönü’nde jandarma tarafından gözaltına alınan Uzman Tabip Albay Halil Genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınmaktan değil yıllardır mücadele verdiği bir örgütün üyesiymiş gibi lanse edilmekten çok üzüldüğünü belirten Uzman Tabip Albay Halil Genç, “Ben Cuma günü mesaide idim. İfade vereceğim söylense gider verirdik. Kumpasa geldik” dedi.

Tatilde gözaltına alınan Albay serbest

18 Eylül 2016 13:41

Bilindiği gibi; Aksaz Deniz Üssü’nde 2 çocuğu ve eşiyle tatil yapan Havacı Tabip Albay Halil Genç, gezmek için gittiği Hisarönü’nde jandarma tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Buradaki işlemlerin ardından Ankara’ya sevk edilen Uzman Tabip Albay, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, başına gelen bu olayla adeta şok yaşadı.

“Darbeden önce şikayetçi de olmuştum”
Eşi ve çocukları ile tatildeyken gözaltına alınıp mücadele verdiği bir yapılanmanın üyesiymiş gibi muamele görmesinin üzüntüsünü yaşadığını belirten Uzman Tabip Albay Halil Genç, “Rutin bir ifade için çağrıldık. Ankara’ya varır varmaz ifademizi verdik ve serbest kaldık. Bu yapılanmayla uzaktan yakından alakamız yok. Bu paralel yapılanma ile ilgili ben de en çok mücadele verenlerden biriyim. Bu konuda mağduriyetim de var. Darbeden önce de şikayetçi olmuştum. Resmi kayıtlar incelendiğinde benim bu şikayetim zaten gözükecektir. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi gerçekten ‘at izi it izine’ karıştı. Cuma günü görevimin başında yani mesaideydim. İfademin olduğunu bilsem zaten gider ifademi verirdim. Kumpasa geldik. Bu soruşturma aşamasında terörle mücadelede görev yapan polislere teşekkür ediyorum. Türk adaletine sonuna kadar güveniyorum” dedi. 

İbrahim Kılınç

Etiketler: Halil Genç


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