Tatilin son gününde evlat acısı yaşadı

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle oteller bölgesindeki bir pansiyonda 73 yaşındaki annesi Nurten Yılmaz ile birlikte tatil yapan 52 yaşındaki Kemal Aslan, tatillerinin son gününde kahvaltıdan sonra denize girerek serinlemek istedi. Kalp hastası olduğu ve daha önce kalbine stent takıldığı öğrenilen Aslan, saat 10.00 sıralarında denizin yüzeyinde hareketsiz durduğu fark edilince cankurtaran tarafından hemen kıyıya çıkarıldı.

40 dakika sonra kalbi tekrar çalıştı

Annesi Nurten Yılmaz’ın acı feryatları arasında kıyıya çıkarılan Aslan'ın kalbi sağlık ekibinin 40 dakikaya yakın süren çabası sonucu tekrar çalıştırıldı. Kemer Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hanım Türk