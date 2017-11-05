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Tatilini Bodrum’da yapan prens de gözaltında

Suudi Arabistan’da yolsuzlukla mücadele kapsamında başlatılan operasyonda, Ağustos ayında tatilini Bodrum’da yapan Prens El Velid bin Tallal bin Abdülaziz El Suud da gözaltına alındı.

Tatilini Bodrumda yapan prens de gözaltında

05 Kasım 2017 11:30

Yemen’den Suudi Arabistan’a dün akşam füze saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından sıcak saatler yaşandı. Saldırı Suudi Arabistan tarafından önlenirken, Kral Selman bin Abdulaziz yolsuzlukla mücadeleye yönelik kararlar aldı. Yolsuzlukla mücadele kapsamında başlatılan operasyonda 11 prens, 4 bakan ve çok sayıda eski bakan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ağustos ayında tatilini Bodrum’da geçiren Prens El Velid bin Tallal bin Abdülaziz El Suud da bulunuyor.
Dünyanın en zengin 45’inci kişisi olan El Suud’un 18 milyar dolarlık kişisel serveti bulunuyor. Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın da yeğeni olan El Velid bin Tallal bin Abdülaziz El Suud, aynı zamanda Kingdom Holding Yönetim Kurulu Başkanı.
 

 

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