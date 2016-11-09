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Tatlı İntikam dizisi ekranlara veda ediyor. Tatlı İntikam dizisi final (son bölüm) ne zaman?

Kanal D'nin geçtiğimiz Mart ayında ekranlara taşıdığı sevilen dizisi Tatlı İntikam, bu kez sevenlerini üzecek

Tatlı İntikam dizisi ekranlara veda ediyor. Tatlı İntikam dizisi final (son bölüm) ne zaman?

09 Kasım 2016 21:59

Başrollerinde Leyla Lydia Tuğutlu ve Furkan Andıç'ın yer aldığı Tatlı İntikam, 26 Mart 2016'da ekran macerasına başlamış ve ilk zamanlarda reytinglerde önemli bir istatistik yakalamıştı.

Romantik komedi türünde ekranlara taşınan dizi sosyal medyada da oldukça konuşulmuştu.

Ancak reytinglerde bir türlü istediği sıçramayı yapamayan ve iddialı diziler karşısında popülaritesini kaybeden dizi final kararı aldı.

D yapımın yapımcılığını yaptığı ve Ayşe Durmaz'ın yapımını üstlendiği dizi 12 Kasım Cumartesi yayınlanacak final bölümü ile ekranlara veda edecek.

TUĞUTLU'NUN DİZİLERDEKİ İLK BAŞROLÜYDÜ

Leyla Lydia Tuğutlu Miss Turkey 2008’de birinci olduktan sonra oyunculuğa başlamıştı. Çeşitli dizilerde oynayan güzel oyuncu Karadayı dizisi ile bir anda ön plana çıkmış ve başrol teklifleri almıştı

Tatlı İntikam, başrollerini Leyla Lydia Tuğutlu ve Furkan Andıç'ın paylaştıkları Kanal D'nin 2016 yapımı romantik komedi dizisiydi. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: ekranlara veda ediyor, furkan andıç, kanal d, Leyla Lydia Tuğutlu, Tatlı İntikam dizisi, Tatlı İntikam final ne zaman, tatlı intikam son bölüm ne zaman


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Toplam Yorum (1)

  • Asli Osmanoglu : 09 Kasım 2016, Çarşamba 02:37
    11
    cok iyi olmus, sacmasapan bir diziydi.
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