Ereğli ilçesinde geleneksel hale gelen “Kar katması” insanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Her kar yağdığında kendilerini dışarıya atan vatandaşlar, tabaklara doldurdukları karın üzerine pekmezlerini döküp tatlı niyetine tüketiyor. Soğuk havaya aldırış etmeden ‘Kar katması’ yiyen Ereğli halkı, gelen misafirlere de karlı pekmezden ikram ediyor. Eti Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde oturan ve yıllardır bir araya gelerek her kar yağdığında dışarı çıkan kadınlar bu geleneği sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Dedelerinden ve ninelerinden böyle gördüklerini çocuklarına da bu lezzeti tattıracaklarını ifade eden Yüksel Akıncı, “Buna kar katması derler. Böyle güzel ve temiz kar yağdığı zaman komşularla dışarıya çıkarız. Pekmez getirirler. Karları tabağa koyarız, pekmezi de üzerine dökeriz yeriz. Hiçbir şey olmaz” diye konuştu.

Karlı pekmezi genellikle yemekten sonra yediklerini söyleyen Akıncı, “Çocukken annelerimiz bunu bize yapar yedirirlerdi. Ondan alışkınız, hiçbir şey olmuyor. Maşallah diyelim kendimize. Tadı aynen irmik helvasına benziyor” dedi.

Meryem Yücel ise kar katmasını çocukluktan itibaren tatlı niyetine yediklerini belirterek, “Dolaba da koyarız. Bize göre çok şifalı. Adına da ‘kar katması’ deriz. Tadı irmik helvasına benziyor. Gezmeye gittiğimizde ev sahibinden tatlı istemeyiz. Karla pekmezi isteyerek yeriz” ifadelerini kullandı.

Ümmühan Topal da “Atalarımızdan gördük. Çocukluğumuzda damlara oturup yerdik. Hala da yemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Özcan Saraç