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Tatlıcıların bayram mesaisi başladı

Yaklaşan Ramazan Bayramı tatlı imalatçılarını fazla mesai yapmaya zorladı. Türkiye’nin hemen her ilinden sipariş alan Diyarbakır’daki tatlıcılardan her biri, bayrama kadar 2 ton tatlı üretecek.

Tatlıcıların bayram mesaisi başladı

10 Haziran 2018 12:36

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Diyarbakır’da tatlı imalathanelerinde talep yoğunluğu yaşandı. Bayramda, misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen vatandaşlar, tatlı siparişleri vermeye başladı. Tatlı imalatçıları, Türkiye’nin hemen her ilinden gelen talebe yetişmek için fazla mesai harcarken, tatlı imalatının bayramın arefe akşamına kadar devam edeceği öğrenildi. Diyarbakır’daki tatlı imalathanelerinin hepsinden 30 tona yakın tatlı üretileceği kaydedildi.

Babası dedesinden öğrendi, o babasından öğrenecek 

Diyarbakır'ın en çok tanınan Sıtkı Usta tatlı satış ve imalathane sahibi Mehmet Altunhan, bayram hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını aktaran Mehmet Altunhan, “1968 yılından beri babam bu mesleği yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır da bu mesleği ben yapıyorum. Bayram yaklaşıyor ve mesaimiz yoğunlaştı. Artık çift vardiya çalışıyoruz siparişlere yetişmek için, çok yoğun bir sipariş var. Bizim Diyarbakır’da 6 şubemiz var, bir tane de Ankara’da var şubemiz. Şu anda internet sitemizi kurduk, sitkiusta.com.tr internet sitesi üzerinden online satışlarımız başladı tüm Türkiye’ye. 81 il ve ilçelerden sipariş alıyoruz ve hazırladığımız tatlılarımızı buralara gönderiyoruz. Arefe gününe kadar 2 tonun üzerinde üretim yapıyoruz. 

Mehmet Altunhan’ın 8 yaşındaki oğlu Miraç Altunhan ise, bu mesleği babasının dedesinden öğrendiğini, kendisinin de babasından öğreneceğini belirterek, Sıtkı Usta tatlılarını tüm dünyaya tattıracaklarını söyledi.  

Aydın Yorat

 

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