Son bir kaç gündür sağanak yağışların etkili olduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Yağışlara bağlı olarak havalarında soğumaya başladığı ilçede; evler, arabalar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. İlçedeki kapanan yolların açılması için çalışma devam ederken, sabahın erken saatlerinde uyanan vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin önlerinin yanı sıra arabalarının üzerlerini temizlemeye çalıştı.

Öte yandan, karla bütünleşen ilçede kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Hakan Okay