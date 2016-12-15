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Tatvan kar hapsinde

Bitlis’in Tatvan ilçesinde iki gündür yoğun şekilde devam ettiği kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Tatvan kar hapsinde

15 Aralık 2016 12:40

Elverişsiz hava şartları sebebiyle okulların iki gündür tatil edildiği Tatvan’da, yoğun kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle ilçeye bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 60 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçti. Sık sık elektrik kesintilerinin de yaşandığı ilçede, karla mücadele çalışmaları geceli gündüzlü devam ediyor.

Araçlar kardan kayboldu
Kara kışın özellikle en şiddetli şekilde hissedildiği Bitlis - Tatvan karayolu üzerindeki Rahva bölgesinde ise hayat adeta durma noktasına geldi. Arabaların karlar altında kaybolduğu bölgede, vatandaşlar araçlarını bulmak için yoğun mesai harcıyor. Rahva bölgesinde bulunan Tatvan Devlet Hastanesine ulaşım ise zaman zaman durma noktasına geliyor. Tipi ve kar yağışı sebebiyle birçok ağır vasıta yolda kalırken, yollarının kapanmaması için başlatılan çalışmalar ise kentin dört bir yanında hummalı şekilde devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde kürekleri kuşanan vatandaşlar ise, evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karları temizlemeye çalıştı. Kar yağışına yine her zaman olduğu gibi en çok sevinen çocuklar oldu.
Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kentteki hava sıcaklığının biraz daha düşeceği, kar yağışının ise önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi. 

Hakan Okay

Etiketler: Bitlis, kar hapsi


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