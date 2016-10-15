Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10’uncu Komando Tugay Komutanlığınca Bitlis İli Tatvan İlçesi Anadere Köyü bölgesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Osman Vurgun-39 isimli operasyona devam edilmektedir. Operasyon bölgesinde 14 Ekim 2016 tarihinde yapılan arazi aramasında birbirinden bağımsız şekilde 10’ar metre aralıklarla solüsyon ve plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş şekilde 4 adet basma düzenekli ve farklı bir noktada 18 kilogramlık tenekeye tuzaklanmış, plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş 1 adet kablo komutalı EYP tespit edilmiştir. Söz konusu EYP’ler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 15 Ekim 2016 tarihinde imha edilmiştir. İmha neticesinde 2x2x1 metre ebatlarında patlama çukuru oluşmuştur.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.