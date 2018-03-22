Tatvan ve Mutki’de sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan ve Mutki’ye bağlı bazı köy ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üzümlü Köyü, Anadere Köyü, Sungurlu Köyü, Külbastı Köyü, Odabaşı Köyü, Teknecik Köyü, Sallıca Köyü, Boblesür Köyü, Dönertaş Köyü, Kömürlü Mahallesi ve Aktoprak Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Mart 2018 Perşembe günü saat: 00.01’den itibaren, ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir. Yine Bitlis ili Mutki ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Kapaklı Köyü, Küllüce Köyü, Koyunlu Köyü, Ardıç Mahallesi ve Yumurta Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 00.01’den itibaren, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.”

Vahit Olcay

