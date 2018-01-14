Tatvan yeniden beyaza büründü

Bu gün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle kent yeniden beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntüler oluştururken, yeniden havaların soğumasına neden oldu. Kısa sürede kenti beyaza bürüyen kar yağışının gece boyunca etkisini arttırarak sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışı sonrası vatandaşların bazıları karla kaplanan araçlarının üzerindeki karları temizlemeye çalışırken, bazıları ise kar altında yürüyerek karın tadını çıkardı. Özellikle çitler ve ağaçların dallarının üzerine düşen karlar seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Hakan Okay