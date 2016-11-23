Alınan bilgilere göre, OHAL kapsamında açıklanan son kararname ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren Tatvan Eğitim ve Dayanışma Derneği kapatıldı. Yine OHAL kararnamesi kapsamında ilçede sağlık alanında görev yapan Uzman Tabip E.Ş., ebe D.K. ve hemşire E.B. meslekten ihraç edildi. Aynı kararname kapsamında 10'u işçi, 6'sı memur olmak üzere 16 ihraç da Tatvan Belediyesinde gerçekleşti. Belediyede memur olarak çalışan N.K., N.I., C.Ö., Ö.A., S.K., M.G. ile işçi statüsünde çalışan M.G., E.K., Ç.G., Y.G., L.B., İ.İ., K.A., Z.K., F.T. ve O.B. ihraç edildi. Açıklanan son OHAL kararnamesi ile toplam 16 kişi ihraç edilmiş oldu.

Öte yandan, OHAL kapsamında açıklanan önceki kararnamelerde de birçok kişi ihraç edilmişti.

