Aralarında çok sayıda yabancı uyruklu ve çocukların bulunduğu dilencilerin ilçe merkezindeki cami önlerinden toplandığı ve işlem yapılmak üzere Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

İlçedeki camilerin önünü mesken tutan dilencilerin halka huzursuzluk verdiği için gelen şikayetleri değerlendirerek ilçe merkezindeki dilencilerin toplatıldığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, göç idaresiyle koordineli olarak Tatvan Belediyesi Zabıta Amirliği ile Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü dilenci operasyonu kapsamında 25 dilencinin ilçedeki cami önlerinden alındığını söyledi.

İlçedeki dilencilerin çoğunluğunun Suriye uyruklu olduğunu ifade eden Başkan Aksoy, gazetecilere şöyle konuştu:

“Vatandaşların şikayetleri üzerine göç idaresi ile irtibata geçtik. Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle zabıta ekiplerimiz çalışma yürüttü ve dilencilerin yoğun olarak yöneldiği cami önlerinde uygulamalar başlatıldı. Bu gün yürütülen çalışmalar kapsamında çoğunluğunun çocuk yaşta olduğu belirlenen 25 dilenci dilencilik yaptıkları yerlerden alınarak işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere sevk edildi. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen dilenciler işlemlerinin ardından toplama merkezlerine gönderilecek. Halkın daha çok huzursuz olmamaları için dilencilere yönelik ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam edecek.”

Hakan Okay