Son bir kaç gündür yağmurun etkili olduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabaha karşı kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde etkisini göstermeye başladı. Kar nedeniyle ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Ev, araba ve yolların karla kaplandığı ilçede vatandaşlar ise kara hazırlıksız yakalandı. Kat yağışı ile birlikte hava sıcaklığında ise hissedilir derecede bir düşüş yaşandı. Sürücüler araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalışırken, vatandaşlar ise evlerinin çatısını ve önünü kardan temizlemeye çalıştı. İlçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10, ilçe merkezinde ise 5 santimetreyi buldu.

Öte yandan, ilçede kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Hakan Okay