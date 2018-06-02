Diğer
Kategoriler

Tatvan’da polis aracı devrildi: 16 polis yaralandı

Bitlis’in Tatvan ilçesi Yelkenli Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 16 polis memuru yaralandı.

Tatvanda polis aracı devrildi: 16 polis yaralandı

02 Haziran 2018 07:57

Alınan bilgilere göre, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Batman’daki mitinginden dönen Van Emniyetine bağlı Çevik Kuvvet polis aracı Tatvan - Van karayolunda devrildi. Seyir halinde iken belirlenemeyen bir nedenden dolayı Yelkenli Köyü mevkiinde devrilen araç içinde bulunan 16 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araçtaki yaralı polis memurları kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir çoğunun tedavisi ayakta yapılan polis memurları taburcu edildi.

Öte yandan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Bitlis Sağlık İl Müdürü Koray Okur yaralı polisleri hstanede ziyaret etti.

Kazada yaralanan polis memurlarının Van ilinde görev yaptığı, hayati tehlikelerinin olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

Hakan Okay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç