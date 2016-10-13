Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “Bitlis’in Tatvan ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen arazi araması esnasında tespit edilen bir sığınakta; bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 422 adet fişeği, iki adet tabanca, 20 adet fişeği, dört adet roketatar mühimmatı, üç adet el bombası, 75 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, iki adet fotoğraf makinesi, iki adet güneş paneli, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve 170 kilogram muhtelif gıda malzemesi ele geçirilmiş, güvenlik güçlerine bombalı eylem gerçekleştirmek maksadıyla hazırlanmış bomba yüklü bir adet araç imha edilmiştir” denildi.