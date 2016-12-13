Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Bitlis’in Tatvan ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonların devam ettiği belirtildi. Operasyonda 13 sığınak ve 25 bölücü terör örgütü mevzisi tespit edilerek kullanılmaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, “Sığınakların içerisinde iki adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 21 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş patlayıcı madde, dört adet doçka mühimmatı, 13 adet av tüfeği fişeği, üç adet akü, dokuz adet boş bidon, muhtelif cinste kablo ve pil düzenekleri ile muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

