Tatvan’da uyuşturucu operasyonu!

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Tatvan KOM Grup Amirliğimizce 4 Kasım 2017 günü saat: 00:15 sıralarında yapılan çalışmalar neticesinde sürücülüğünü N.A. isimli şahsın yapmış olduğu araç Van-Tatvan arasında bulunan yol uygulamasında durumundan şüphelenilerek durdurulmuş, araç içerisinde iki şahsın daha bulunduğu tespit edilmiştir. Araç içerisinde ve şahısların yapılan üst aramasında T.O. isimli şahsın bel kısmına bağlı vaziyette şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 965,08 gram gelen eroin maddesi ile yine aynı şahsın ayakkabısı içerisinde siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 27,24 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. T.O. isimli şahıs hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan, diğer şahıslar hakkında da “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan mevcutlu olarak adli mercilere teslim edilmişlerdir” denildi.

Hakan Okay