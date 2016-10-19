Tatvan ilçe kırsalında PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlar sürdüren güvenlik güçleri yaptığı yoğun operasyonlarla terör örgütü PKK'ya adeta nefes aldırmıyor. Operasyonlarla PKK'ya ait birçok sığınak ve patlayıcı imha edilirken, birçok mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bu akşam ise, Tatvan 10. Kumando Tugayında bağlı Sorgun Kışlasından ilçeye bağlı Elmalıköy ve Tokaçlı köyleri kırsalında belirlenen noktalara yoğun bir şekilde top atışları yapıldı.

Öte yandan, bir süredir yoğun bir şekilde operasyonların yapıldığı ve geçtiğimiz günlerde 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği ilçeye bağlı Anadere bölgesinde de operasyonların devam ettiği öğrenildi.