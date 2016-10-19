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Tatvan’daki terör operasyonları devam ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Tatvandaki terör operasyonları devam ediyor

19 Ekim 2016 23:56

Tatvan ilçe kırsalında PKK'ya yönelik hava destekli operasyonlar sürdüren güvenlik güçleri yaptığı yoğun operasyonlarla terör örgütü PKK'ya adeta nefes aldırmıyor. Operasyonlarla PKK'ya ait birçok sığınak ve patlayıcı imha edilirken, birçok mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bu akşam ise, Tatvan 10. Kumando Tugayında bağlı Sorgun Kışlasından ilçeye bağlı Elmalıköy ve Tokaçlı köyleri kırsalında belirlenen noktalara yoğun bir şekilde top atışları yapıldı. 

Öte yandan, bir süredir yoğun bir şekilde operasyonların yapıldığı ve geçtiğimiz günlerde 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiği ilçeye bağlı Anadere bölgesinde de operasyonların devam ettiği öğrenildi. 

Etiketler: Tatvan, terör operasyonu


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