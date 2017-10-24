TAV karını yüzde 49 artırdı

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyada çok sayıda havalimanını işleten TAV Havalimanları’nın konsolide cirosu, 2017 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 854 milyon Euro’ya ulaştı. Şirket sene sonu ciro ve kar beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.

Yolcu rakamlarında artış

TAV bünyesindeki havalimanlarının son bir yıl içerisinde yolcu sayısında ciddi artışların yaşandığına dikkat çeken TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “2017 yılı, havacılık sektörünü bir seneden uzun bir süredir etkisi altına alan gelişmeler sonrası toparlanma yılımız oldu. Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz havalimanları yolcu sayılarında kuvvetli bir büyüme başladı. Böylece, İstanbul Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcu trafiği ilk dokuz ayda yüzde 6 büyüme gösterdi. Ankara Esenboğa Havalimanı, 2016 yılının sonunda başlayan yeni uçuş noktalarının etkisiyle dış hatlarda yüzde 35 artış sergiledi. Gürcistan bu dönemde, Rusya, BDT, Ortadoğu ve İsrail trafiğindeki artışla birlikte yüzde 44 büyüdü. Medine göz alıcı büyümesine yüzde 20 ile devam etti. Wizzair’in Üsküp’e konuşlandırdığı dördüncü uçakla birlikte Makedonya da yüzde 12’lik büyüme kaydetti” dedi.

Yüzde 49’luk net kar artışı

Yolcu artışıyla birlikte ciro da artışın yaşandığını belirten Sani Şener, “İlk dokuz ayı avro bazında yüzde 5 ciro, yüzde 12 FAVKÖK ve yüzde 49 net kâr artışı ile tamamladık. Ciro ve FAVKÖK artışı beklentilerimizin üstünde geldiği için sene başında açıkladığımız bu kalemlerdeki yatay seyir beklentilerimizi yukarı doğru revize ettik. TAV tarihinde elde ettiğimiz en yüksek çeyreklik ciro, FAVKÖK ve net kârı bu çeyrekte elde ettik. Sene sonu için avro bazında yüzde 1-3 arası ciro ve yüzde 6-8 arası FAVKÖK artışı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yurtdışı yatırımları da devam ediyor

TAV’ın yurtdışı yatırımlarına da değinen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Bu sene yaptığımız toplam 35 milyon Euro’luk yatırımın 17 milyon Euro’su ile Gürcistan’ın terminal kapasitesini artırdık. Gürcistan’ın ilk dokuz aydaki yüzde 44’lük yolcu büyümesi bu yatırımımızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Suudi Arabistan’da üç yeni havalimanını (Yanbu, Qassim ve Hail) işletmeye hak kazandık. Küba’da işleteceğimiz havalimanlarıyla ilgili görüşmelerde önemli mesafe kaydettik. ATÜ ve BTA, yeni işletme noktaları için hazırlanıyor. Bilişim şirketimiz TAV Teknoloji, Körfez bölgesinde birçok ihale kazandı. Bugün itibarıyla TAV markası altında 15 ülkede yolcu salonu işletiyoruz. Bu ülkelerin arasında ABD, Şili, Almanya, İsviçre ve Kenya’yı ana faaliyet coğrafyamız dışında ülkeler olarak sayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“TAV’ın halka açıklık oranı yüzde 44,3’e yükseldi”

TAV’ın halka açıklık oranının yüzde 40’ın üzerine yükseldiğini de kaydeden Sani Şener, “Üçüncü çeyrekte Akfen Holding’in yüzde 8 seviyesinde TAV Havalimanları hissesi, Groupe ADP tarafından satın alındı. Uluslararası yatırımcılar da Tepe ve Sera’nın toplam yüzde 3,6’lık hissesini satın aldı. Böylece TAV’ın halka açıklık oranı yüzde 44,3’e yükseldi. Bu işlemlerle hem Groupe ADP hem de uluslararası yatırımcılar TAV’a güvenlerini tekrar ifade etmiş oldu. TAV Havalimanları, önümüzdeki dönemde Groupe ADP’nin faaliyet gösterdiğimiz ana coğrafyalardaki genişleme aracı olacak. TAV Havalimanlarını bugünlere getiren hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ferhat Yasak

