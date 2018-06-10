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Tavanda ki tarih çürüyor

Sivas'ta yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen, tarihi köy odasının tavanındaki el işçiliği oymacılığı ile yapılan tavan süslemesi ve köy odası ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden çürüyor.

Tavanda ki tarih çürüyor

10 Haziran 2018 11:08

Sivas‘a bağlı Koyuncu köyünde bulunan ve yaklaşık iki asır önce yapıldığı düşünülen köy odası bakımsızlık yüzünden her geçen gün biraz daha yıkılıyor. Köy odasını değerli kılan el işçiliği oymacılık ile yapılan tavan süslemesi de oda ile birlikte çürüyor. Sivas’ta bulunan el işçiliği oyma eserler arasında önemli bir yere sahip olan bu eser 2011 yılında Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri arasına alındı. Ancak kendi haline terk edildiği için yok olma riski altında.

Köy sakinleri yaklaşık 2 asırlık odanın ve tavan süslemesinin düzenlenip turizme kazandırılmasını istiyor. Kavasın odası olarak da bilinen odanın harabeye dönen hali, köy sakinlerini ve tarih severleri üzüyor.

Koyuncu köyü Muhtarı Metin Sağır, “ben bildim bileli bu konak burada. Bu konak şuan için ayakta duruyor ama yıkılma durumunda. Bunun tamiratının yapılmasını istiyorum. Buranın sahibi burayı köylüye bağışladı. İçerisinde kaşık oymasından bir tavan süslemesi var. Bunu yapan bu eseri ortaya çıkartmak için yıllarını vermiş. Bunlara desen vermiş. Buranın tarihi 2 asrı geçkindir. Şuan için bir çalışma yok, duvarlar hep uçtu. Ayakta zor duruyor. Yıkıldım yıkılacağım diyor. Gelenler oluyor. Restorasyon yapılacak diyorlar yapmıyorlar. Geri gidiyorlar. Yapılmasını istiyoruz. Köyümüzde örnek olarak dursun. Bu civarlarda bunun benzeri yoktur. Tarihi eser bu, kaybolmasını istemiyorum.” dedi.

Köy sakinlerinden Halis Toprak, bu yapının bir benzerinin civarlarda olmadığını söyleyerek, “Burada eskiden gelip otururduk. Sahibi bizim akrabamız olurdu. Tarihi özelliği olarak kemer ve işlemesi var. İşlemeden yapılmış. Tavan süslemesi elle kaşık oyması ile yapılmış. Civarlarda bu yapıya benzer başka yapı yoktur.” diye konuştu.

Onur Erden - Veysel Korkmaz 

 

 

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