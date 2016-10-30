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Tavas’ta otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tavasta otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

30 Ekim 2016 23:15

Kaza, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavas istikametine giden Yeliz K. idaresindeki 20 BF 753 plakalı otomobil, Sedat Mergenç (41) yönetimindeki 20 FA 397 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen traktörün altında kalan Sedat Mergenç ağır yaralandı. Mergenç, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Mergenç ve kazada hafif yaralanan Yeliz K., ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mergenç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Medeni Topaloğlu

Etiketler: Denizli, otomobil traktöre çarptı, tavas


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