Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince Kütahya il merkezi ve Tavşanlı'da bazı kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 15 kişi, ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, halen gözaltında olan A.K., A.D., E.Ö., S.A., S.B. ve G.R.'nin, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına sorgulamaların sürdüğü, adli mercilere sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

