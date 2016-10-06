Kaza, Tunçbilek Beldesi TKİ Linyitspor Kulüp Tesisleri kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tunçbilek’ten Domaniç İlçesi istikametine giden A.S. yönetimindeki 43 S 2085 plakalı Garp Linyit İşletmesi Ömerler Yeraltı Kömür Ocağı işçi servisi, karşı yönden gelen Ramazan Özbey (50) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile ağır yaralanan Ramazan Özbey, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralı motosiklet sürücüsü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuna İşleyen