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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Tavşanlıda trafik kazası: 1 ölü

06 Ekim 2016 10:28

Kaza, Tunçbilek Beldesi TKİ Linyitspor Kulüp Tesisleri kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tunçbilek’ten Domaniç İlçesi istikametine giden A.S. yönetimindeki 43 S 2085 plakalı Garp Linyit İşletmesi Ömerler Yeraltı Kömür Ocağı işçi servisi, karşı yönden gelen Ramazan Özbey (50) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile ağır yaralanan Ramazan Özbey, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralı motosiklet sürücüsü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Tuna İşleyen

Etiketler: 1 ölü, Ramazan Özbey, tavşanlı, trafik kazası


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