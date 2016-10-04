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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Çavdarhisar karayolu 3. kilometresinde meydana geldi.

Tavşanlıda trafik kazası: 2 yaralı

04 Ekim 2016 18:56

Edinilen bilgilere göre, Kuruçay beldesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Mustafa Baş (56) idaresindeki 43 AZ 779 plakalı minibüs, önce Yılmaz Özkaya (50) yönetimindeki 43 UH 502 plakalı pikapa ardından da yol kenarındaki inşaat deposunun duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile Mustafa Baş ile aynı araçta bulunan Hamide Baş (53) yaralandı.

Yaralılar, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ile çıkartılarak 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. 

Tuna İşleyen 
KÜTAHYA


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