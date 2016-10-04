Edinilen bilgilere göre, Kuruçay beldesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Mustafa Baş (56) idaresindeki 43 AZ 779 plakalı minibüs, önce Yılmaz Özkaya (50) yönetimindeki 43 UH 502 plakalı pikapa ardından da yol kenarındaki inşaat deposunun duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile Mustafa Baş ile aynı araçta bulunan Hamide Baş (53) yaralandı.

Yaralılar, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ile çıkartılarak 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tuna İşleyen

KÜTAHYA