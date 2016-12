Kütahya'dan Tavşanlı istikametine bir otomobilin seyir halindeyken takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kütahya - Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kütahya’dan yola çıkan H.E. yönetimindeki araç Tavşanlı’ya 19 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Araçta bulunan sürücü H.E., M.E. ve N.A. kazada yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hamile olan M.E.’nin bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Tuna İşleyen

KÜTAHYA