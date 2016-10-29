Kaza, Tavşanlı İlçesi Emet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan Tunçbilek istikametine gitmekte olan Hasan Demirel (46), idaresindeki 06 DN 0617 plakalı kamyon ile Tavşanlı’dan Emet istikametine giden Hüseyin Köçekli (31) yönetimindeki 27 HB 639 plakalı işçi minibüsü çarpıştı.

Kazada, sürücü Hüseyin Köçekli ile aynı araçta bulunan, Muzaffer Özer (56), Rıza Beyaztaş (25), Yusuf istek (36), Selahattin Özer (50), Ömer Dede (50), Yunus Şimşek (35) ve Ramazan Özden (29) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Tuna İşleyen

