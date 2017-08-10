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Tavuğunun ölüm sebebini öğrenmek için otopsi yaptırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan demir çelik fabrikası emeklisi İsmet Koç, ölen tavuğuna otopsi yaptırdı.

Tavuğunun ölüm sebebini öğrenmek için otopsi yaptırdı

10 Ağustos 2017 11:54

Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikalarından emekli olduktan sonra bahçesinde çeşitli türlerde tavuk beslemeye başlayan İsmet Koç, geçtiğimiz aylarda Endonezya kökenli Ayam Cemani cinsi civciv aldı. Biri dişi biri erkek iki civcivi 3 aydır besleyerek büyüten Koç, tavukların ani ölümü ile büyük üzüntü yaşadı. Tavukların ölüm sebebini öğrenmek için veterinere götüren Koç, burada otopsi yapılarak kesin ölüm sebeplerini öğrenmek istediğini söyledi. Boş zamanlarında farklı işler yaparak gençlere örnek olmaya çalıştığını anlatan Koç “Daha önce yeşil ve mavi yumurta yapmıştım. Geçen yıl siyah yumurta yapacağım diye söz vermiştim. Ama siyah tavuklar öldü. Dünyanın sonu değil, yolumuza devam edeceğiz. Tavuğun neden öldüğünü, iklim şartları uygun mudur, değil midir doktorumuz Hakan bey de bunu araştırıyor” dedi.

Otopsinin canlıların söylediği son sözler olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Hakan Türkoğlu ise Ayam Cemani cinsi tavuğu kendisinin de ilk defa gördüğünü ve ölüm sebebini yapacakları otopsi ile ortaya çıkaracaklarını söyledi. Tavuktan alınan örneklerin üniversiteye gönderileceğini ve iki hafta içerisinde net bilgilerin ellerine ulaşacağını belirten Türkoğlu “Otopsi canlının hayatta söylediği son şeydir. Neden ve niye öldüğü hayata bıraktığı son sözlerdir. Bunlar insanlar içinde hayvanlar içinde aynı. Bunları değerlendireceğiz. Bundan sonra yetiştiricilik yaparken bu hastalığa yenilmememiz için şu anda olayın ne olduğunu öğreniyoruz ki; bir daha yenilmeyelim” diye konuştu.

İsmet Koç tavuğunun neden öldüğünü merak ettiğini söylerken, aynı tavuklardan tekrar temin edip yetiştirmek için mücadelesini sürdüreceğini dile getirdi.

Vedat Kılıç

Etiketler: otopsi, tavuk, Zonguldak


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