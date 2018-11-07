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Tavuk çiftliğine 'şok' kumar baskını

Tavuk çiftliğine 'şok' kumar baskını
Tavuk çiftliğine 'şok' kumar baskını

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca kentteki bir tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, 91 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, ihbarları değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesinde bir adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. F.T. isimli şahsın işletmesini yaptığı tavuk çiftliğine şok baskın yapan ekipler, içeride yaptığı aramalarda kumar oynatmakta kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet tabanca, para kutusu, 3 adet adisyon fişi, çok sayıda oyun kapama pulu, 1 adet oyun topu, 2 adet el telsizin yanı sıra 4 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Ekipler F.T.'yi gözaltına alırken içeride bulunan ve kumar oynadıkları tespit edilen 91 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesi gereğince 259'ar lira idari para cezası uygulandı. Şahıslara toplamda 23 bin 569 lira ceza kesilirken F.T. hakkında da soruşturma başlatıldı.  

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