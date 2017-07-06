Tavuk Fuarına yabancı alım heyetleri büyük ilgi gösterdi

HKF Fuarcılık A.Ş.'nin gerçekleştirdiği en önemli organizasyonlarından biri olan Tavukçuluk ve Teknolojileri Uluslararası İhtisas Fuarı VIV Türkiye bu yıl 8’inci kez kapılarını açtı. 8 Temmuz’a kadar devam edecek olan fuara katılan 130 yerli, 250 yabancı toplamda 380 firma üç gün boyunca en yeni ürün ve hizmetlerini sergileyecek. Öte yandan fuara, bu yıl yerli ve yabancı yaklaşık 15 bin ziyaretçi bekleniyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışını HKF Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Çakıcı, HKF Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bora Çakıcı, Veteriner Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Şengör, Yum-Bir Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Dr. Hasan Konya, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Songül, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Küçük evciller Daire Başkanı Dr. Hakan Öztürk ve Dünya Tavukçuluk Bilimi Derneği Türkiye Şubesi Başkanı Prof. Dr. Rüveyde Akbay, kurdele keserek yaptı.

''VIV Türkiye uluslararası bir fuardır''

HKF Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Çakıcı, VIV Türkiye fuarının her sene büyüyerek devam ettiğini belirterek şunları söyledi; ''Bu yıl fuara 380 firma katıldı. Önemli olan burada 380 firmadan 250 tanesinin yabancı firmalardan olması. 130 Türk katılımcı firma var. VIV Türkiye tam uluslararası bir fuardır. Bu yıl diğer yıllara göre daha da büyüdük yabancı alım heyetlerimiz daha fazla. Ortadoğu’dan, Balkan ülkelerinden, Afrika’dan, Kuzey Afrika ülkeleri gibi birçok yerden alım heyetleri geliyor. Katılımcı firmalar da ilgiden çok memnunlar umarız ki bu son güne kadar böyle devam eder''.

