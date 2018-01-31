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Tavuk yerken bağazına saplanan kemik hastanelik etti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yediği tavuğun kemiği yemek borusuna saplanan adam hastanelik oldu. 62 yaşındaki Kazım Karakoyunlu'nın boğazındaki kemik endoskopik cerrahi yöntemiyle çıkartıldı.

Tavuk yerken bağazına saplanan kemik hastanelik etti

31 Ocak 2018 14:59

Kumluca ilçesinde yaşayan Kazım K. (62) göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde yemek borusunda yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül tarafından müdahale edilen hastanın yemek borusundan endoskopik yöntemle yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda kemik parçası çıkartıldı. Kemiğin yemek borusuna zarar vermesi nedeniyle hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül, hastanın göğüs ağrısı ve acıma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, yapılan muayene ve kontrolde hastanın yemek borusunda yabancı bir cisim tespit ederek endoskopik yöntemle cismi çıkarttıklarını söyledi.

Cismin çatallı bir kemik parçası olduğunu ifade eden Bingül, “Operasyon sonrası hastamızın genel durumu iyi. Kemik parçasının yemek borusuna verdiği zararı görmek, genel durmunu gözlem altında tutmak amacıyla hastamızın tedavisi bir süre yoğun bakım servisinde sürdü. Bu tür vak'alar erken müdahale çok önemlidir. Hasatmızı tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edeceğiz.” dedi. 

Etiketler: tavuk

 

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