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Tavuk yumurtası üretimi Kasım’da yüzde 0,4 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi Kasımda yüzde 0,4 azaldı

12 Ocak 2018 10:08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Kasım ayı kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 700 milyon adet olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 102 milyon, kesilen hindi sayısı ise 472 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 arttı. Kasım ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 7,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 arttı.
Tavuk eti üretimi 178 bin 898 ton, hindi eti üretimi ise 5 bin 7 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 arttı. Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı. 

Etiketler: kasım, tavuk yumurtası

 

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