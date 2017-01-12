Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Kümes Hayvancılığı Üretimi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 86,5 milyon, kesilen hindi sayısı ise 359 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Kasım ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 14,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azaldı.

Tavuk eti üretimi 148 bin 817 ton, hindi eti üretimi ise 3 bin 871 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı. Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 10,6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı.