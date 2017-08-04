Tavuk yüzünden evlat katili olan baba adliyede

Kartepe Uzunbey Mahallesi üzerinde bulunan kağıt ve hurda toplayan ailelerin ikamet ettiği çadırlarda dün meydana gelen olayda beslediği tavukları kaybolan Turgay Çelik (23) kaybolan tavukları yüzünden babası Murat Çelik'le tartışmıştı. Turgay Çelik, tartışmanın büyümesi üzerine kaybolan tavuklarına karşılık babasının ördeklerini alacağını söylemişti. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında büyüyen tartışmada sinirlerine hakim olamayan oğul Çelik, babası Murat Çelik’e bıçak çekmişti. Baba Çelik de hemen aracına doğru koşarak aldığı pompalı tüfekle oğluna doğru ateş etmişti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Turgay Çelik olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Olayın ardından telaşa kapılan baba olay yerinden kaçarak yakınlarda bulunan mısır tarlasına girmiş, polis ekiplerince yakalanmıştı. Gözaltına alınan baba Çelik, emniyette işlemleri tamamlanan Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.