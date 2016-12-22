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Tavuklar kümese giren tilkiyi böyle kovaladı

Konya’da tavuk çiftliğinde ilginç bir olay yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kümese giren tilki tavuklara saldırırken, tavukların tilkiyi köşeye sıkıştırmasının ardından tilki kümesten kaçtı.

Tavuklar kümese giren tilkiyi böyle kovaladı

22 Aralık 2016 17:16
Tavuklar kümese giren tilkiyi böyle kovaladı - Tıkla İzle

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Türkmen Mahallesi’nde Bülent Öcel’e ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Yaklaşık 2 bin 100 tavuğun bulunduğu kümese giren tilki hiç ummadığı bir durum ile karşılaştı. Seferber olan tavuklar gelen tilkiyi kaçırmasını başardı. Yaşanan olay an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tilki kümese girerek tavuklara karşı saldırıya geçiyor, ancak tilkiye direnen tavuklar tilkiyi köşeye sıkıştırıp üzerine yürüyor. Tilki mücadelenin başarısız olacağına inandıktan sonra kümesten kaçıyor. Daha sonra ise bir çiftlik çalışanı tavukların sesi üzerine kümese geliyor, ancak tilkiyi yakalayamıyor. Tilkiye yönelik saldırıya geçen tavukların mücadelesi yaklaşık 45 saniye sürüyor.

Çiftlik sahibi Bülent Öcel yaptığı açıklamada, “Birlikte hareket eden tavuklarımız gelen tilkiyi kaçırtmayı bildi. Bu sayede hiçbir zayiat vermedik. Telleri ve köpekleri aşarak gelen tilki geldiği gibi geri gitti” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, çiftliğin köpekler ile de korunduğu ve tilkinin köpekleri atlatarak içeriye girdiği anlaşıldı.

ÖZCAN SARAÇ 

Etiketler: Bülent Öcel, tavuk çiftliği


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