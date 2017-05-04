Tavuklara fısıldayan şef izlenme rekoru kırdı

İlçenin en tanınmış otellerinden biri olan Rixos Premium Bodrum otelinde çekilen “Tavuklara Fısıldayan şef” videosu ise yaklaşık 3 hafta gibi kısa bir sürede 2 milyon izleyiciye ulaştı. Rixos Premium Bodrum, yaza merhaba videosu sosyal medya da büyük yankı uyandırdı. Hem kovboy tarzı hem doğal güzellikleri içeren kısa video, aynı zamanda organik ürünlere vurgu yapıyor. Video hikayesinde, kullanılan “tavuklara fısıldayan şef” lakabı şimdiden otelin müşterileri tarafından kullanılır olmaya başladı. Videoda oynayan Executive Chef’i Zafer Tok otelde fenomen haline geldi. Otelde kalan yerli ve yabancı turistler ise Tok ize fotoğraf çektirerek Tavuklara fısıldayan şefi bulduk yazısıyla sosyal medya da paylaşımlar yapıyor.

Bisikletli kovboy

Rixos Premium Bodrum Executive Chef’i Zafer Tok bisiklet ile her sabah taze ürünleri çevre köylerden topluyor. Bu sezon özellikle doğal ürünler kullanacaklarını vurgulayan şef tüm sebze ve meyveleri bizzat kendi özenle seçiyor. Hayvansal ürünlerde de aynı titizlikle çalışan tesis için yumurtalar da serbest gezen tavuklardan, çevredeki köylerden satın alınıyor. Bu sayede hem çevre köylerin kalkınmasına yardımcı olmayı hem de taze ve doğal ürünler kullanılıyor.

Kovboy şapkası ve kürdanı ile dikkatleri üzerine toplayan şef ise sosyal medya fenomeni olmaya aday gösteriliyor.

Eren Ayhan