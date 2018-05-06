Diğer
Kategoriler

Tavukların verimi müzikle arttı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 600 tavuk ile yumurta üretimi yapan Hediye Yaka, tesiste tavuklarına müzik dinleterek yumurta verimini arttırdı.

Tavukların verimi müzikle arttı

06 Mayıs 2018 12:40
Tavukların verimi müzikle arttı - Tıkla İzle

Tesisinde kanatlı gezen tavuk projesiyle doğal ve organik bir şekilde yumurta üretimi yapan genç üretici müziği de kullanarak üretimde farklılık oluşturdu. Tavukları stresten uzak tutmak için müzik dinletmeye başladığını kaydeden Yaka, böylece yumurta verimini de arttırdığını dile getirdi. Hediye Yaka, daha çok aralarında klasik müzik ve Ankara havaları da olan eserleri tercih ettiğini belirtti. Sabah ve öğle saatlerinde müziği açtığını ifade eden Yaka, yüzde 30’lara varan verim artışı gördüğünü aktardı. İnternetten yaptığı bir araştırma ile böyle bir uygulama ile tanıştığını ifade eden Yaka, “Canları sıkılmasın diye müzik açıyorum. İnternette araştırdığımda gördüm ki psikolojileri açısından yararlı oluyor. Müziğin çalmasıyla tüneklerde daha sakin duruyorlar. İnsanlar müzik sesini duyduklarında nasıl sessizleşirse tavuklar da öyle sakinleşiyor” dedi.

“KLASİK MÜZİK VE ANKARA HAVALARINI DAHA BİR İLGİYLE DİNLİYORLAR” 

Sese alışmaları ve psikolojik olarak strese girmemeleri açısından faydalı olduğu kaydeden Yaka, “Genç çiftçi projesini kazandıktan sonra müziğin psikolojik açıdan faydalı olduğu söylemişlerdi ben de uygulamak istedim. Faydalı oldu. Günün belli saatlerinde sabaha doğru ve öğle saatlerinde müzik açıyorum. Özellikle klasik müzik ve Ankara havalarını daha bir ilgiyle dinliyorlar. Ben de memnunun, kızlarım da memnun. Yumurta artışında faydası oldu. Siz baksanız da arada onların strese girmemesi mümkün değil. Müzik strese girmelerini önlüyor. Yumurta verimine katkı sağlıyor. Yüzde 30 düzeyinde bir oranda fayda sağlıyor. 75-100 arası yumurta verimini arttırdı” şeklinde konuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç