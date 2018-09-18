Tayini çıkan kaymakamın 52 bin TL'si çalındı

Olayla ilgili gözaltına alınan kaymakamlık lojmanında görevli Z.B. adlı kadın tutuklandı.

Olay, cuma günü yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Gercüş'ten Kilimli'ye atanan Kaymakam Ünal Koç'un, yeni görev yerine gitmeden önce İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünde verilen veda yemeğine katıldığı sırada, evinde bulunan 52 bin TL'si çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, yaklaşık 1 yıldır kaymakamlık lojmanında çalışan evli ve 2 çocuk annesi Z.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından cumartesi günü adliyeye sevk edilen Z.B., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, Mardin Cezaevine gönderildi.

Paranın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.