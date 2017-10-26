Tayland eski kralını uğurluyor

Tayland, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden Kralı Bhumibol Adulyadej'i uğurluyor. Kral Adulyadej'in, bir sene süren hazırlıklar sonrasında, beş gün sürecek cenaze töreninin ikinci gününde, Budist inanışlarına göre hazırlanan tören ritüelleri devam ediyor. Kralın küllerinin yakılacağı ayaklı büyük vazo özel olarak hazırlanan bir araç vasıtasıyla top atışları, davullar ve flüt eşliğinde verilen topçu selamıyla başlayan geçit töreniyle Kraliyet krematoryumuna (ölü yakma evi) getirildi. Tayland'da krallarına son kez veda etmek için dün başlayan kutlamalarda maskeli dramalar, kukla gösterileri ve orkestralar yer alıyor. Yakma töreni TSİ 18.00’de başlayacak. Kral’ın külleri 200 asker tarafından çekilen 2 tekerlekli araçla saraya taşınacak. Törene, aralarında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın da bulunduğu 40’tan fazla ülkenin temsilcileri katılacak.