Tayland halkı kralları için gözyaşı döküyor

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in, 2 gün önce başlayan Budist geleneklere göre düzenlenecek 5 günlük cenaze töreni devam ediyor. Tayland hükümetinin resmi yas süresini 1 yıl olarak belirlemesiyle, kralları Adulyadej için yas tutan Tayland halkı siyah giysiler giyerek Bangkok sokaklarını doldurdu.

Kral Bhumibol Adulyadej köylülere yaptığı yardımlarla ve desteklediği tarımsal kalkınma projeleriyle Tayland halkının sevgisini toplamıştı. Ayrıca son on yılda Tayland'da yaşanan siyasal şiddetin bastırılmasında rolünün büyük olduğu düşünülen kral, vatanın birlik ve beraberliğinin sembolü olarak görülüyor. Kral Adulyadej, Tayland halkı tarafından çok seviliyordu.

Geçen sene Ekim ayında hayatını kaybeden 88 yaşındaki Tayland kralı Adulyadej'in yakılma töreni için yapımı 10 ay süren, altından bir krematoryum inşa edildi. Hazırlıkları 1 yıl süren cenaze törenine gelen yüzbinlerce Taylandlı Bangkok'un sokaklarını doldurdu. Kralın küllerinin yakılacağı büyük ayaklı vazo bir araca koyularak yakılma işleminin yapılacağı alana davullar ve tarihi flütün sesleriyle birlikte verilen topçu selamıyla başlayan geçit töreniyle götürüldü. Dün gece Kraliyet töreniyle yakılan kralın bedeni dün akşam saatlerinde 200 asker tarafından çekilen 2 tekerlekli araçla saraya taşındıktan sonra yakılma töreni gerçekleşti.