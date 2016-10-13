Tayland Kralliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Tayland Kralı Bhumibol’un tedavi gördüğü başkent Bangkok’taki Siriraj Hastanesinde 88 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Dünyanın en uzun süre tahtta kalan kralı olan Bhumibol‘un ölüm nedeni ve yerine kimin geçeceği ile ilgili açıklama yapılmadı.

1927’de dünyaya gelen Bhumibol, Kral Ananda Mahidol’un 20 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından 1946 yılında tahta çıkmıştı. 70 yıl boyunca tahtta kalan Bhumibol, dünyanın en uzun süre tahtta kalan kralı oldu.