Tayland Şeyhülislamlığı, son zamanlarda Türkiye'de bahsedilen yalnızlık söyleminin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek, iki ülkenin dostluğunu pekiştirmek ve bilgi akışlarının daha düzenli olmasını sağlamak amacıyla Türkiye'de bu ilişkileri yönetecek bir koordinatörlük kurma kararı aldı. Tayland Şeyhülislamlığı Türkiye Koordinatörlüğü (SOTTUC) 21 Ocak’ta Bangkok'ta bulunan Tayland Şeyhülislamlığı Külliyesi'nde ilan edilecek. Tayland Şeyhülislamlığı Türkiye Koordinatörlüğü (SOTTUC) iki ülke ve iki millet arasında dinden turizme, eğitimden ticarete kadar birçok alanda destek vermeyi hedefliyor. Tayland Şeyhülislamlığı'nın herhangi başka bir ülkede buna benzer bir oluşumu bulunmuyor. Koordinatörlük açılma kararı yalnızca Türkiye için özel alınan bir karar.

Türkiye'nin tek Tayland uzmanı bu koordinatörlüğün başkanı olacak

Alınan karar kapsamında Türkiye'deki tek Tayland ve Tayland'ın resmi dili olan Tayca uzmanı Enis Aksu da bu koordinatörlüğün başkanı olarak seçilirken, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktora yapan Mansod Lambensa ise bu koordinatörlüğün başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

9 milyona yakın Müslüman nüfusunun bulunduğu Tayland’da bu Müslümanların tamamını Tayland'daki resmi Şeyhülislamlık makamı temsil ediyor. Tayland Şeyhülislamlığı, eski Osmanlı kültüründe olduğu gibi direk krala bağlı ve kralın resmi danışmanlarından birisi. Bu bağlamda Tayland Şeyhülislamı, başbakandan daha üst bir makama sahip.