Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Tayland Şeyhülislamlığı Türkiye'de koordinatörlük açacak

Tayland Şeyhülislamlığı Türkiye'de koordinatörlük açacak

Tayland Şeyhülislamlığı, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek, iki ülkenin dostluğunu pekiştirmek ve bilgi akışlarının daha düzenli olmasını sağlamak amacıyla Türkiye'de bir koordinatörlük kurma kararı aldı.


01 Ocak 2017 09:56

Tayland Şeyhülislamlığı, son zamanlarda Türkiye'de bahsedilen yalnızlık söyleminin ardından iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek, iki ülkenin dostluğunu pekiştirmek ve bilgi akışlarının daha düzenli olmasını sağlamak amacıyla Türkiye'de bu ilişkileri yönetecek bir koordinatörlük kurma kararı aldı. Tayland Şeyhülislamlığı Türkiye Koordinatörlüğü (SOTTUC) 21 Ocak’ta Bangkok'ta bulunan Tayland Şeyhülislamlığı Külliyesi'nde ilan edilecek. Tayland Şeyhülislamlığı Türkiye Koordinatörlüğü (SOTTUC) iki ülke ve iki millet arasında dinden turizme, eğitimden ticarete kadar birçok alanda destek vermeyi hedefliyor. Tayland Şeyhülislamlığı'nın herhangi başka bir ülkede buna benzer bir oluşumu bulunmuyor. Koordinatörlük açılma kararı yalnızca Türkiye için özel alınan bir karar.

Türkiye'nin tek Tayland uzmanı bu koordinatörlüğün başkanı olacak
Alınan karar kapsamında Türkiye'deki tek Tayland ve Tayland'ın resmi dili olan Tayca uzmanı Enis Aksu da bu koordinatörlüğün başkanı olarak seçilirken, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktora yapan Mansod Lambensa ise bu koordinatörlüğün başkan yardımcısı olarak görev yapacak.
9 milyona yakın Müslüman nüfusunun bulunduğu Tayland’da bu Müslümanların tamamını Tayland'daki resmi Şeyhülislamlık makamı temsil ediyor. Tayland Şeyhülislamlığı, eski Osmanlı kültüründe olduğu gibi direk krala bağlı ve kralın resmi danışmanlarından birisi. Bu bağlamda Tayland Şeyhülislamı, başbakandan daha üst bir makama sahip. 

Etiketler: Tayland Şeyhülislamlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç