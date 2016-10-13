Diğer
Kategoriler

Tayland’da kralın ardından 1 yıl yas

Tayland Kralı Bhumibol’un hayatını kaybetmesinin ardından ülkede, hükümet yetkilileri için 1 yıllık yas ilan edildi.

Taylandda kralın ardından 1 yıl yas

13 Ekim 2016 16:54

Tayland Kraliyet Sarayı, Tayland Kralı Bhumibol’un 88 yaşında hayatını kaybettiği duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha ülkede, hükümet yetkilileri için 1 yıllık yas ilan edildiğini duyurdu. Taylandlı Başbakan, bir ay boyunca eğlence organizasyonlarının azaltılacağını da kaydederek, "Bhumibol şimdi cennette ve Tayland halkını izliyor olacak" dedi. Chan-ocha Bhumibol’un yerine ise 63 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Maya Vajiranongkorn geçeceğini açıkladı.

Öte yandan Tayland parlamentosu TSİ 17.00’de özel bir oturum gerçekleştirecek. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!