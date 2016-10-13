Tayland Kraliyet Sarayı, Tayland Kralı Bhumibol’un 88 yaşında hayatını kaybettiği duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha ülkede, hükümet yetkilileri için 1 yıllık yas ilan edildiğini duyurdu. Taylandlı Başbakan, bir ay boyunca eğlence organizasyonlarının azaltılacağını da kaydederek, "Bhumibol şimdi cennette ve Tayland halkını izliyor olacak" dedi. Chan-ocha Bhumibol’un yerine ise 63 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Maya Vajiranongkorn geçeceğini açıkladı.

Öte yandan Tayland parlamentosu TSİ 17.00’de özel bir oturum gerçekleştirecek.